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Винні мають відповісти. Кулеба відреагував на скандал з псуванням українського зерна

Понеділок 12 лютого 2024 17:33
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Винні мають відповісти. Кулеба відреагував на скандал з псуванням українського зерна Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Польща має притягти до відповідальності своїх фермерів, які висипали з вантажівок українське зерно. Це потрібно для збереження дружніх стосунків з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

Глава українського МЗС підкреслив, що подібне псування українського зерна на польському кордоні є неприпустимим.

"Будь-який фермер має знати, скільки важкої праці потрібно для виробництва зерна, особливо у воєнний час. Заради дружніх українсько-польських відносин винні у цій провокації мають бути притягнуті до відповідальності", - додав Кулеба.

Скандал із зерном

Нагадаємо, вчора, 12 лютого, польські фермери зупинили три вантажівки на кордоні з Україною, а потім висипали звідти на дорогу частину українського зерна, яке призначалося для експорту.

Реагуючи на скандал, посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що українська сторона вже звернулася до поліції.

Дипломат зазначив, що польська поліція відкрила провадження та розпочала необхідні процедури. Українські дипломати перебувають на прямому зв'язку з водіями вказаних вантажівок.

Більш детально про скандал можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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