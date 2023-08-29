Винищення чорноморського флоту РФ - найкращий спосіб захисту українських портів, - експерт

Успішними військовими операціями у Чорному морі Україна значно посилили свої позиції, що дозволило розблокувати порти та випустити перші незернові судна з українських портів.

"Україна показала, що порти може відкрити українська армія. Таких морських дронів повинно бути тисяча, дві тисячі, а краще 10 тисяч. Ми повинні поставити собі завдання знищення всього чорноморського флоту російської федерації. Саме винищення всього російського флоту на чорноморському узбережжі - це найкращий спосіб захисту українських портів", - заявив експерт.

Він також додав, що Росія нарешті зрозуміла, що не може безкарно блокувати та обстрілювати українську інфраструктуру.

"Ми показали їм силу, коли обстрілювали їхні порти. В тому числі показали, що росіяни втратять значно більше, якщо у них припиниться експорт нафти з їхнього порту у Новоросійську. А це дуже важливий транспортний вузол. Там іде до 50% всього російського імпорту, експорт зерна тощо. Це не означає, звичайно, що справа закінчена, далі ще багато роботи. Але початок дуже добрий. Далі це питання знищення, в тому числі, установок та аеродромів в Криму. Адже по-іншому ми себе не убезпечимо. Росіяни будуть завжди підло працювати, намагаючись зірвати та нанести максимальну шкоду українській економіці", - зазначив він.

За його словами, для посилення позицій Україні потрібно, в першу чергу, ущільнення систем ППО біля портів, адже мета росіян зараз - знищення портової інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно з Одеського порту вийшло друге судно після завершення зернової угоди. Корабель везе металопродукцією для країн Африки. Судно перебувало в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.