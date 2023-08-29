ua en ru
Вт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Винищення чорноморського флоту РФ - найкращий спосіб захисту українських портів, - експерт

Вівторок 29 серпня 2023 20:17
UA EN RU
Винищення чорноморського флоту РФ - найкращий спосіб захисту українських портів, - експерт Фото: винищення всього російського чорноморського флоту - найкращий спосіб захисту українських портів (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Олександр Мороз

Успішними військовими операціями у Чорному морі Україна значно посилили свої позиції, що дозволило розблокувати порти та випустити перші незернові судна з українських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політолога Тараса Загороднього.

"Україна показала, що порти може відкрити українська армія. Таких морських дронів повинно бути тисяча, дві тисячі, а краще 10 тисяч. Ми повинні поставити собі завдання знищення всього чорноморського флоту російської федерації. Саме винищення всього російського флоту на чорноморському узбережжі - це найкращий спосіб захисту українських портів", - заявив експерт.

Він також додав, що Росія нарешті зрозуміла, що не може безкарно блокувати та обстрілювати українську інфраструктуру.

"Ми показали їм силу, коли обстрілювали їхні порти. В тому числі показали, що росіяни втратять значно більше, якщо у них припиниться експорт нафти з їхнього порту у Новоросійську. А це дуже важливий транспортний вузол. Там іде до 50% всього російського імпорту, експорт зерна тощо. Це не означає, звичайно, що справа закінчена, далі ще багато роботи. Але початок дуже добрий. Далі це питання знищення, в тому числі, установок та аеродромів в Криму. Адже по-іншому ми себе не убезпечимо. Росіяни будуть завжди підло працювати, намагаючись зірвати та нанести максимальну шкоду українській економіці", - зазначив він.

За його словами, для посилення позицій Україні потрібно, в першу чергу, ущільнення систем ППО біля портів, адже мета росіян зараз - знищення портової інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно з Одеського порту вийшло друге судно після завершення зернової угоди. Корабель везе металопродукцією для країн Африки. Судно перебувало в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України порт
NEWS
Українські бійці просуваються на Таврійському напрямку, - генерал
Українські бійці просуваються на Таврійському напрямку, - генерал
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше