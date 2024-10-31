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Вінгер "Тампи-Бей" з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Денвер, Четвер 31 жовтня 2024 10:26
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Вінгер "Тампи-Бей" з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: "Блискавки" підкорили Денвер (thehockeywriters.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Тампи-Бей Лайтнінг" Джека Генцела найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Американець доклався до виїзної перемоги над "Колорадо" (5:2). Він двічі розписався у воротах "Евеланш".

"Лайтнінг" шокували господарів трьома шайбами за п'ять з хвостиком хвилин. Спершу Кучеров відзначився з центральної зони після проїзду Пойнта за воротами. Далі Генцел розібрався з голкіпером на "п'ятаку". Потім Хейгел, Сіреллі та Гікі розігнали контратаку з голом останнього.

"Колорадо" оклигав під завісу першого періоду, коли Іван реалізував більшість. Однак, на старті другої 20-хвилинки Генцел вдало зіграв на добиванні після сейву Кахконена. У середині фінального періоду Макар відзначився дальнім кидком, але на останніх хвилинах Сіреллі відправив "диск" у порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Лос-Анджелеса" Анже Копітар і оборонець "Юти" Маверік Ламурьо. Словенець закинув шайбу та віддав 2 результативні передачі в протистоянні з "Вегасом" (6:3). Натомість дебютант сезону оформив першу шайбу в кар'єрі проти "Калгарі" (5:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

Вінгер &quot;Тампи-Бей&quot; з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні оборонець "Сіетла" Монтур став головним героєм із хет-триком проти "Монреаля".

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