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Вімблдон-2024: Паоліні з важким камбеком пробилася в другий фінал "Гренд Слема" поспіль

Лондон, Четвер 11 липня 2024 18:31
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Вімблдон-2024: Паоліні з важким камбеком пробилася в другий фінал "Гренд Слема" поспіль Фото: Ясміне Паоліні вперше пробилася у фінал трав'яного мейджора (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Італійка Ясміне Паоліні в трьох сетах переграла хорватську тенісистку Донну Векіч у півфіналі Вімблдонського турніру 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, 1/2 фіналу, жінки

Векіч – Паоліні – 1:2 (6:2, 4:6, 6:7)

Запекла боротьба на корті розгорнулася зі стартового гейму. Перший же розіграш неабияк затягнувся, а балканка двічі не скористалася можливістю оформити брейк. Утім, у п'ятому геймі Векіч таки взяла подачу італійської тенісистки та створила гандикап.

Хорватка продовжила активно грати на подачах Паоліні далі. У сьомому геймі Векіч оформила другий брейк і відкрила шлях до перемоги в першому сеті. Цією нагодою вона скористалася з першої спроби, вигравши власну подачу "під нуль".

У другій партії обидві тенісистки зосередилися на власних подачах. Вони йшли нога в ногу впродовж фактично всього ігрового відрізку та та зробили перспективу тай-брейку майже невідворотною. Однак, у десятому геймі Паоліні несподівано додала, змусила Векіч помилятися і брейком закрила сет на свою користь.

У вирішальному сеті хорватська тенісистка розпочала краще, повівши 2:0 з брейком. Утім, італійка намагалася залишатися поруч із опоненткою та в шостому геймі взяла подачу Векіч (3:3). Далі стався обмін брейками та впевнений гейм "під нуль" за Паоліні.

Хорватка відразу ж ледь не віддала власну подачу, але італійська тенісистка не змогла скористатися матчболом на прийомі. Наступний гейм вийшов ще напруженішим, а вирвала пункт Паоліні завдяки використанню перевірки удару Векіч у лінію (виявився аутом). Дійшло до тай-брейку, де італійка таки дотиснула балканку (10:8).

До слова, напередодні Світоліна в двох сетах поступилася Рибакіній в 1/4 фіналу мейджора.

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