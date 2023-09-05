Вилучення "військового" ПДФО в громад зруйнує систему оборони України, - АМУ

Асоціація міст України звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням зберегти "військовий ПДФО" у міських бюджетах. При цьому в Кабміні розробляють пропозицію забрати "військовий ПДФО" до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт асоціації.

Аргумент місцевої влади: вони і зараз віддають 45% надходжень від "військового ПДФО" на потреби Об'єднаних сил ЗСУ. Крім того, витрати через повномасштабну війну значно перевищують надходження від "військового ПДФО" (йдеться про витрати на оборону, забезпечення переселенців, відновлення інфраструктури, допомогу військовим та їхнім сім'ям тощо).

"Військовий ПДФО" – це податок на доходи, який платять зі своїх зарплат військові. Наразі 64% від сплаченого ПДФО йде до місцевих громад (решта розподіляється між державним та обласним бюджетами).

Зарплати військових після початку повномасштабної війни суттєво зросли, тому збільшились і надходження від ПДФО. Органи місцевого самоврядування отримали 106,4 млрд грн. Проте 45% цієї суми фактично повернули військовим.

військові підрозділи безпосередньо звертаються до органів місцевої влади, до яких вони сплачують ПДФО. Ті оперативно реагують на потреби та закуповують обладнання, техніку тощо. Це відбувається швидше, ніж через органи центральної влади (але з погодженням із Генштабом);

при цьому бюджети міст прозорі, а рішення щодо розподілу коштів ухвалюють місцеві депутати.

Асоціація міст також зазначає: додаткові витрати через повномасштабну війну на 77% перевищують розмір "військового ПДФО". Населені пункти змушені відновлювати зруйновану інфраструктуру, будинки, забезпечувати переселенців, надавати допомогу військовим. Якщо їх позбавити такої можливості, грошей на це не буде.