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Вільний графік і без досвіду. Українцям розповіли, як не натрапити на шахраїв при працевлаштуванні

Україна, Неділя 29 жовтня 2023 06:15
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Вільний графік і без досвіду. Українцям розповіли, як не натрапити на шахраїв при працевлаштуванні Фото: як розпізнати шахрайство при працевлаштуванні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В наш час під час пошуку роботи в інтернеті є чималий ризик натрапити на пропозиції від шахраїв. Найчастіше такі "роботодавці" самостійно знаходять ваше резюме та пропонують "вигідні" умови праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Міністерство навело поради, які допоможуть шукачу роботи розпізнати шахрайські схеми працевлаштування й уникнути їх.

Ознаки шахрайських пропозицій роботи:

  • відсутність вимоги наявності попереднього досвіду роботи;

  • не вимагається мати відповідну кваліфікацію для виконання завдань;

  • робота передбачає вільний графік;

  • обіцянка легкого виконання завдань чи замовлень;

  • для працевлаштування пропонується вкласти власні кошти.

Як уникнути шахрайської схеми:

  • не вкладати власні гроші у проєкти, які пропонуються в мережі "Інтернет". У більшості випадків це пропозиції від шахраїв;

  • бути уважними до вакансій, в яких обіцяють "легкий" заробіток;

  • відразу відмовитись від сплати будь-яких послуг при оформленні на роботу.

Водночас, якщо ви стали жертвою шахрайства, повідомте про такий випадок Кіберполіцію:

  • за номером: 0 800 505 170
  • або залишивши повідомлення за посиланням.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у вересні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму.

Кількість зареєстрованих безробітних впала до 103,3 тисячі, серед яких 74,6 тисячі - жінки.

Крім того, ми повідомляли, що під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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