Вільний графік і без досвіду. Українцям розповіли, як не натрапити на шахраїв при працевлаштуванні
В наш час під час пошуку роботи в інтернеті є чималий ризик натрапити на пропозиції від шахраїв. Найчастіше такі "роботодавці" самостійно знаходять ваше резюме та пропонують "вигідні" умови праці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Міністерство навело поради, які допоможуть шукачу роботи розпізнати шахрайські схеми працевлаштування й уникнути їх.
Ознаки шахрайських пропозицій роботи:
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відсутність вимоги наявності попереднього досвіду роботи;
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не вимагається мати відповідну кваліфікацію для виконання завдань;
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робота передбачає вільний графік;
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обіцянка легкого виконання завдань чи замовлень;
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для працевлаштування пропонується вкласти власні кошти.
Як уникнути шахрайської схеми:
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не вкладати власні гроші у проєкти, які пропонуються в мережі "Інтернет". У більшості випадків це пропозиції від шахраїв;
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бути уважними до вакансій, в яких обіцяють "легкий" заробіток;
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відразу відмовитись від сплати будь-яких послуг при оформленні на роботу.
Водночас, якщо ви стали жертвою шахрайства, повідомте про такий випадок Кіберполіцію:
- за номером: 0 800 505 170
- або залишивши повідомлення за посиланням.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у вересні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму.
Кількість зареєстрованих безробітних впала до 103,3 тисячі, серед яких 74,6 тисячі - жінки.
Крім того, ми повідомляли, що під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.
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