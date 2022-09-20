Використання коксівного вугілля на ТЕС ускладнить роботу котлів, - "Укркокс"

Використання коксівного вугілля на теплоелектростанціях ризиковано, це ускладнить роботу котлів, що може призвести до повної зупинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Української науково-промислової асоціації "Укркокс" Анатолія Старовойта.

"Зазвичай теплові електространції використовують або газове вугілля, або антрацит, а коксівне вугілля - це проміжна марка. Дуже спірне питання, як це вугілля поведеться. Моя думка - утворюватиметься гарнісаж на стінках котлів, що ускладнить їхню роботу", - зазначив експерт.

За його словами, потреба в коксівному вугіллі в Україні суттєво впала у зв'язку з критичною ситуацією в металургійній галузі. Це суттєво вплинуло на роботу єдиного підприємства, яке видобуває цю марку - ШУ "Покровське".

"Немає гарантій, що у разі зупинення підприємства та завершення війни видобуток вдасться відновити", - додає Старовойт.

Нагадаємо, раніше Міненерго повідомило, що експорт коксівного вугілля з України заборонено - тому що це вугілля може бути використане для теплової генерації.

Своєю чергою президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив, що коксівне вугілля не дає під час спалювання такого ефекту, як енергетичне вугілля, і тому його використовувати економічно недоцільно.