Виконавець ремонту Дегтярівського мосту пояснив, чому впали балки

Група дорожньо-будівельних компаній RDS, яка виконує роботи з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу, пояснила причини падіння балок прогонової частини та заявила, що наслідки будуть ліквідовані за її власний рахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення RDS в Facebook .

"Під час виконання монтажу 7-ої балки в проєктне положення вона втратила свою стійкість. При падінні було зачеплено частину вже змонтованої конструкції, що призвело також до порушення її стійкості та падіння інших 6-ти балок прогонової будови. Враховуючи ситуацію, яка склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватись коштом групи компаній RDS. Наголошуємо, що відповідальними за виконання робіт на об’єкті є група компаній RDS", - повідомила компанія.

Виконавець робіт зазначив, що збитків міському бюджету не нанесено. Вартість реконструкції не збільшиться. Проте термін виконання ремонтних робіт може збільшитися.

"Роботи виконувалися згідно графіку, однак через необхідність усунення недоліків термін введення в експлуатацію розв’язки збільшиться на більш пізні строки", - йдеться у повідомленні.

Що сталося

Сьогодні на вулиці Довженка під час робіт реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація - під час монтажу обвалилися балки. На місце оперативно виїхали аварійно-рятувальні служби.

Зокрема, при монтажі сьомої балки вона втратила стійкість, а під час падіння зачепила частину змонтованої конструкції. В результаті також впали інші шість балок прогонової будови.

Як заявили у КМДА, відповідальність за роботи на об'єкті несе безпосередньо підрядник.

Очікується, що рух транспорту на ділянці вулиці Довженка відновлять до 05:00 2 жовтня.

Реконструкція Дегтярівського шляхопроводу розпочалася у червні. Роботи планувалося завершити до 30 листопада.

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