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Вихованці Григорія Козловського ФК "Рух" потрапили у топ-10 CIES Football Observatory

Вівторок 28 травня 2024 11:15
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Вихованці Григорія Козловського ФК "Рух" потрапили у топ-10 CIES Football Observatory Фото: Вихованці Григорій Козловський (прес-служба ФК "Рух")
Автор: Олександр Мороз

CIES Football Observatory оприлюднила рейтинг Top 10 continuity index 59 leagues worldwide. Львівський ФК "Рух", засновником якого є відомий львівський меценат та бізнесмен Григорій Козловський, посів у рейтингу 8 місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Цей рейтинг враховує стабільність команди, її вікову структуру та контрактну політику з найкращими перспективами в наступні сезони.

Григорій Козловський привітав "рухівців" та побажав нових перемог та здобутків.

"Я дуже радий що футболістів нашої "жовто-чорної" команди оцінили на міжнародному рівні. Цей показник - результат кропіткої та постійної праці не тільки футболістів та тренерського складу, а й усього колективу. Вірю, що хлопці доведуть у наступних сезонах, що вони гідні входити до десятки кращих, а їх здобутки дадуть свої плоди у найближчій перспективі. Пишаюсь тим, що "Рух" увійшов у топ 10 найстабільніших клубів світу. Так тримати хлопці!", - заявив Козловський.

Рейтинг виявляє команди, які є найстабільнішими та найкраще підготовлені до підтримки високого рівня виступів у наступних сезонах. У цьому рейтингу "рухівці" посіли 8 місце.

Варто відзначити, що дані рейтингу вимірювались кількістю гравців у лізі за останні три роки, віковою структурою — відсотком хвилин у поточному сезоні футболістів віком від 31 року (за винятком воротарів), а також контрактною політикою — відсотком хвилин футболістів чиї контракти закінчуються не пізніше 31 грудня 2025 року.

Топ 10 continuity index 59 leagues worldwide виглядає так:

  1. Арсенал (Англія)
  2. Астон Вілла (Англія)
  3. Боруссія Мгладбах (Німеччина)
  4. Манчестер Сіті (Англія)
  5. Нью-Йорк (США)
  6. Брентфорд (Англія)
  7. Юніон СГ (Бельгія)
  8. Рух Львів (Україна)
  9. Байер Леверкузен (Німеччина)
  10. Реал Сосьєдад (Іспанія)

Загалом у переліку вказано майже 800 клубів з 59 ліг світу. Раніше львівський ФК "Рух" посів перше місце у рейтингу CIES Football Observatory серед наймолодших команд з понад 60 ліг світу.

Вихованці Григорія Козловського ФК &quot;Рух&quot; потрапили у топ-10 CIES Football Observatory

А в квітні ФК "Рух" став бронзовим лауреатом премії UEFA Grassroots Awards, яка присуджується тим футбольним клубам, які досягли особливих успіхів у роботі з молоддю та сформували успішні проєкти розвитку.

"Приємно бути поруч з такими командами, як "Арсенал", "Манчестер Сіті", та "Баєр", які в цьому сезоні показують феноменальні результати. Також "Рух" котується на одному рівні з такими відомими клубами як "Реал Сосьєдад", "Астон Вілла", "Боруссія" (Менхенгладбах), "Нью-Йорк Сіті", "Брентфорд", "Уніон". Це свідчить про те, що наш клуб рухається у правильному напрямку.

"Стратегія "Руху" є виваженою та говорить про те, що вся клубна структура поступово розвивається і про наш проєкт знають вже не лише в Україні, а й пильно слідкують за ним у Європі! Академія "Руху" давно є бажаним гостем на різноманітних міжнародних турнірах, а тепер на порозі єврокубків й головна команда. Водночас молодь "Руху" лише починає своє сходження на вершину, адже головні перемоги клубу ще попереду! Та вже на етапі розвитку «жовто-чорні» є прикладом для інших, як розвивати своїх вихованців та досягати з ними високих результатів!", - підсумував засновник та почесний президент ФК "Рух" Григорій Петрович Козловський.

Вихованці Григорія Козловського ФК &quot;Рух&quot; потрапили у топ-10 CIES Football Observatory

Як повідомлялося, напередодні сайт "Обозреватель" склав рейтинг ТОП-10 західноукраїнських бізнесменів, які активно розвивають спорт. До нього крім Григорія Козловського увійшли зокрема такі відомі бізнесмени та меценати Олександр Свіщов, Роман Федишин та інші.

Олександр Юрійович Свіщов - президент Федерації водного поло України, український бізнесмен, меценат. Олександр Свіщов очолює ватерпольний клуб "Динамо" Львів". За його президентства клуб досягнув значних результатів: за кілька років стає семиразовим чемпіоном України, восьмикратним володарем Кубку України, трикратним володарем Суперкубку України. ВК "Динамо" Львів" сьогодні - абсолютний лідер Суперліги з водного поло сезону 2023/2024.

Григорій Петрович Козловський - засновник та почесний президент ФК «Рух», відомий львівський бізнесмен та меценат. У 2009 році узяв під свою опіку дорослу та юнацьку команди футбольного клубу «Рух» у місті Винники. Завдяки підтримці Григорія Козловського відбувається розвиток футболу не тільки на Заході, а по всій Україні. Бізнесмен та меценат створює унікальний проект, - Академію футболу ФК «Рух», - першу у своєму роді, яка не має аналогів в Україні.

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Григорій Козловський
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