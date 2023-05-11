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Вихід половини блоків АЕС в ремонти спричинить додаткове навантаження на теплову генерацію, - "Енергоатом"

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Четвер 11 травня 2023 10:06
Вихід половини блоків АЕС в ремонти спричинить додаткове навантаження на теплову генерацію, - "Енергоатом" Фото: вихід половини блоків АЕС в ремонти спричинить додаткове навантаження на теплову генерацію (
Автор: Юлія Бойко

Через проведення планових ремонтів на енергоблоках АЕС, нестачу електроенергії планують компенсувати додатковим навантаженням на теплові електростанції та шляхом імпорту з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатому" в Telegram.

Як зазначається, в зимовий період кожен з енергоблоків, за винятком Запорізької АЕС, працював на максимальній від можливої на той момент потужності.

У компанії уточнили, що настав час перезавантажити енергоблоки свіжим ядерним паливом і провести планові ремонтні роботи для забезпечення їхньої ефективної експлуатації протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

"Нестача електроенергії від виробітку енергоблоків буде компенсована включенням теплових станцій та імпортом з-за кордону. Крім того, в теплу пору року генерація відновлювальної енергетики зростає, а тому проходження ремонтної кампанії, хоч і вкрай непростої, відбудеться з мінімальними викликами для енергосистеми та українців", - уточнили там.

Нагадаємо, через війну в енергосистемі залишаються пошкодженими 19 енергоблоків ТЕС, 4 енергоблоки ТЕЦ та 8 гідроагрегатів ГЕС. Ще 5 ТЕС та найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС залишаються під окупацією.

За даними ООН та Світового банку збитки енергетики України від війни перевищили $10 млрд.

Раніше в Міненерго заявили, що для підготовки до наступного опалювального сезону необхідно $3,4 млрд. Із них $2,1 млрд необхідно спрямувати на теплову та зелену генерацію, гідроакумулюючі та гідростанції.

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