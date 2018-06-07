Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Відродження" поддержит законопроект об антикоррупционном суде с предложениями международных партнеров

НовостиПолитика    07.06.2018 - 09:59
Фото: Виталий Хомутынник (vidrodzhennya.org.ua)
Фото: Виталий Хомутынник (vidrodzhennya.org.ua)

Хомутынник уверен, что ВР должна проголосовать за законопроект с учетом всех позиций международных партнеров

Депутатская группа "Партия "Відродження" будет поддерживать во втором чтении законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине при условии учета позиции международных партнеров. Об этом по итогам утреннего заседания группы, заявил сопредседатель депутатской группы, народный депутат Виталий Хомутынник, сообщает пресс-служба политсилы.

"Антикоррупционный суд является важным элементом для завершения работы по созданию системы антикоррупционных органов в Украине. Поэтому парламент должен проголосовать за законопроект именно с учетом всех позиций наших международных партнеров, которые сегодня принимают активное участие в проведении антикоррупционных реформ в нашем государстве", - убежден политик.

По его словам, только при таких условиях этот суд станет эффективным институтом в борьбе с коррупцией в Украине.

"В течение двух недель парламент показал эффективную консолидированную работу над почти двумя тысячами правок к законопроекту о создании антикоррупционного суда. Но, к сожалению, сегодня, в решающий день голосования народные депутаты не видят согласованной позиции по результатам переговоров относительно прав Совета международных экспертов во время формирования антикоррупционного суда", - сказал нардеп.

По мнению депутатской группы "Партии "Відродження", принятие законопроекта без учета позиции МВФ, поддержанной Госдепом США и послами стран G7, будет провалом антикоррупционной реформы в Украине

"Если сегодня мы не увидим поддержки предложений международных партнеров во время голосования, мы будем предлагать направить законопроект на повторное второе чтение и привлечь к переговорам представителей депутатских фракций и групп Верховная рада имеет шанс принять качественный закон еще на этой сессии ", - резюмировал Хомутынник.

Напомним, как писало РБК-Украина, в четверг Верховная рада должна проголосовать за законопроект о Высшем антикоррупционном суде. После четырех сессионных дней рассмотрения поправок и нескольких месяцев переговоров с Международным валютным фондом и Венецианской комиссией, по состоянию на вечер среды, 6 июня, спорная правка о роли Общественного совета в процессе отбора судей так и не была согласована с МВФ.

 

Порошенко выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд
Теги публикации: Партия "Видродження", Виталий Хомутынник, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top