"Відродження" поддержит законопроект об антикоррупционном суде с предложениями международных партнеров

Хомутынник уверен, что ВР должна проголосовать за законопроект с учетом всех позиций международных партнеров

Депутатская группа "Партия "Відродження" будет поддерживать во втором чтении законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине при условии учета позиции международных партнеров. Об этом по итогам утреннего заседания группы, заявил сопредседатель депутатской группы, народный депутат Виталий Хомутынник, сообщает пресс-служба политсилы.

"Антикоррупционный суд является важным элементом для завершения работы по созданию системы антикоррупционных органов в Украине. Поэтому парламент должен проголосовать за законопроект именно с учетом всех позиций наших международных партнеров, которые сегодня принимают активное участие в проведении антикоррупционных реформ в нашем государстве", - убежден политик.

По его словам, только при таких условиях этот суд станет эффективным институтом в борьбе с коррупцией в Украине.

"В течение двух недель парламент показал эффективную консолидированную работу над почти двумя тысячами правок к законопроекту о создании антикоррупционного суда. Но, к сожалению, сегодня, в решающий день голосования народные депутаты не видят согласованной позиции по результатам переговоров относительно прав Совета международных экспертов во время формирования антикоррупционного суда", - сказал нардеп.

По мнению депутатской группы "Партии "Відродження", принятие законопроекта без учета позиции МВФ, поддержанной Госдепом США и послами стран G7, будет провалом антикоррупционной реформы в Украине

"Если сегодня мы не увидим поддержки предложений международных партнеров во время голосования, мы будем предлагать направить законопроект на повторное второе чтение и привлечь к переговорам представителей депутатских фракций и групп Верховная рада имеет шанс принять качественный закон еще на этой сессии ", - резюмировал Хомутынник.

Напомним, как писало РБК-Украина, в четверг Верховная рада должна проголосовать за законопроект о Высшем антикоррупционном суде. После четырех сессионных дней рассмотрения поправок и нескольких месяцев переговоров с Международным валютным фондом и Венецианской комиссией, по состоянию на вечер среды, 6 июня, спорная правка о роли Общественного совета в процессе отбора судей так и не была согласована с МВФ.