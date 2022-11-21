Відповідальна гра та боротьба з лудоманією

Залежність від азартних ігор є важким захворюванням, яке тягне за собою дуже серйозні наслідки. Основною причиною лудоманії є спроба повернути програні гроші. Гравець не може зупинитися, поки не програє все до останньої копійки. Також є й інші причини, наприклад, використання неліцензійних онлайн казино, ставки в алкогольному сп'янінні тощо.

Щоб позбавити клієнтів казино від неприємних наслідків, було розроблено звід правил відповідальної гри. Цих рекомендацій зобов'язані дотримуватися не тільки клієнти закладів, а й власники наземних клубів і сайтів з азартними розвагами.

Казино - це не джерело додаткового доходу

Багато гравців, отримавши виграш, втрачають голову і продовжують грати, сподіваючись зірвати великий куш. Відповідальна гра вимагає ставитися до виграшу, як до удачі, і не вважати виграш основним джерелом доходу. Це стосується майже всіх азартних розваг, крім спортивного покеру.

Що робити, якщо фортуна відвернулася

Алгоритми ігрового автомата налаштовані таким чином, що алгоритм є лише випадком. Для того, щоб отримати ліцензію на слоти, заклад має надати лійензію, яка не дозволяє стороннє втручання у внутрішні алгоритми, які заклав виробник. Завжди є можливість виграти джекпот, але це так само справа випадку. Щоб не витратити всі гроші, необхідно дотримуватися правил відповідальної гри:

Встановіть обмеження на витрати. Візьміть суму грошей, яку не шкода витратити. Кількість коштів не повинна негативно позначитися на сімейному бюджеті. Не потрібно брати в борг або кредит, щоб відігратися.

У ліцензійних онлайн казино є безліч інструментів, які дають змогу контролювати витрати та за необхідності обмежити доступ до акаунту на прохання власника облікового запису або його близьких родичів.

Не грайте, не вивчивши правил

Трапляються випадки, коли клієнти приходять і сідають за покерний стіл, блекджек або баккару, не вивчивши правил. Унаслідок незнання правил, відвідувач здійснює неправильні дії, які призводять до програшів. Це правило стосується й ігрових автоматів.

Відповідальна гра передбачає серйозний підхід до кожної азартної розваги. Перед тим, як зробити справжню ставку, вивчіть правила, відсоток віддачі. Віртуальні клуби пропонують демонстраційні версії, які можна запускати, не маючи грошей.

Вікові та інші обмеження

Громадяни України, яким не виповнилося 21 рік, не зможуть потрапити в гральний зал або зробити ставку в онлайн казино. Закон вимагає проходження верифікації, пред'явлення паспорта на вході в заклад службі охорони або надсилання відсканованих сторінок документа на електронну адресу для повноцінної активації акаунта.

Також під обмеження підпадають особи, які мають фінансові зобов'язання: кредити, аліменти, іпотеку тощо. Контроль над відвідувачами здійснюється через єдину базу даних КРАІЛ. Потрапляння до "чорного списку" в межах правил відповідальної гри тягне за собою повну або часткову заборону на послуги казино.