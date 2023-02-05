Відомі норвезькі біатлоністи засудили наміри МОК повернути росіян до змагань

Відомі норвезькі біатлоністи публічно висловилися проти можливого повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародну арену, допоки війна в Україні триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезькі видання VG.no та Nettavisen .

"Це зовсім непотрібна дискусія - відповідь лише одна: норвезькі біатлоністи проти повернення росіян на змагання", - такими словами спортивні зірки Норвегії Йоханнес Бьо, Тар'єй Бьо, Інгрід-Ланнмарк Тандреволл і Стурла Легрейд засудили ініціативу МОК.



Бьо заявив, що тему повернення росіян та білорусів на Олімпіаду навіть не варто порушувати.

"Якщо МОК влаштує голосування серед спортсменів, то, гадаю, більшість проголосують проти. МОК знову і знову показує, що постійно робить неправильний вибір. Росія - фінансово сильна держава, тому прикро, що це дається взнаки", - додав Тар'єю Бьо в інтерв'ю Nettavisen.

Він підкреслив, що це дуже дивно, бо всі мають слідувати своїм відчуттям, логіці, повазі та здоровому глузду щодо того, що важливо у цьому світі.

"Війну не можна перемогти набором правил. Тому повинна бути 100% підтримка того, що усунення спортсменів цих країн має продовжуватися", - заявив спортсмен.

Біатлоністи підкреслили, що були дуже здивовані, що так багато людей виступають за те, щоб Росія знову могла брати участь у змаганнях. Крім того, дивування викликало те, що МОК був за таке рішення.

"Це найбільше дивує. Несподівано, наскільки це рішення є політизованим і як багато визначають гроші. Мабуть, я була дуже наївною раніше, думаючи, що це не так. Дуже наївно розділяти спорт і політику, принаймні, коли ви бачите, як Росія використовує спорт для залучення підтримки. Я думаю, що якщо ми повернемо їх, це може надіслати неправильні сигнали", - сказала Інгрід-Ланнмарк Тандреволл у коментарі VG.

Видання нагадало, що з 8 по 19 лютого в німецькому Оберхофі відбудеться чемпіонат світу-2023 з біатлону. Росіяни та білоруси не зможуть взяти в ньому участь, адже Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) на невизначений термін усунула спортсменів країн-агресорів.