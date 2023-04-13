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Відновлення України за рахунок РФ. ЄС зіткнувся з проблемою пошуку грошей Центробанку, - Welt

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Четвер 13 квітня 2023 15:37
Відновлення України за рахунок РФ. ЄС зіткнувся з проблемою пошуку грошей Центробанку, - Welt Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ЄС хоче використати гроші від санкцій проти Росії для фінансування відновлення України. Однак поки що не відомо, де саме знаходяться гроші Центробанку РФ у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що всі російські активи, заарештовані європейською владою, - яхти олігархів, їхні вілли на Середземному морі, резерви Центрального банку - мають бути використані для відновлення України.

При цьому вона підкреслила, що російський диктатор Володимир Путін має заплатити за свої дії буквально. Багато євродепутатів і кілька країн-членів ЄС вітають цей план, зокрема Польща, Латвія, Литва та Естонія.

Вони хочуть взяти заморожені багатства росіян і використовувати їх для будівництва нового житла, шкіл і лікарень в Україні.

"Цей план є безпрецедентним в історії спільноти держав. Навіть у світі майже немає прецедентів. Один із них - Ірак: 2003 року Міністерство фінансів США конфіскувало частину активів Саддама Хусейна", - йдеться в матеріалі.

Однак цей план ЄС є делікатним, і, можливо, приречений на провал.

"Адже навіть незрозуміло, де саме в Європі знаходяться резерви російського Центрального банку - це найбільша сума заморожених грошей, за даними Комісії близько 300 млрд євро. На сьогодні олігархи відклали тільки близько 21 млрд євро", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що ці суми являють собою надію на те, що відновлення України може бути профінансовано хоча б частково коштом російських грошей.

Минулого місяця Світовий банк дійшов висновку, що для цього буде потрібно загалом понад 380 млрд євро.

"Але чи буде центральний банк у Москві під керівництвом Ельвіри Набіулліної дійсно робити свій внесок, викликає сумніви", - ідеться в матеріалі.

Джерела видання зазначають, що відстежити російські резерви за кордоном дуже складно, оскільки йдеться не про золоті злитки, що зберігаються в сховищах інших установ, як-от Банк Англії або Банк Франції. А скоріше про залишки на безлічі різних рахунків, які іноді важко віднести до Центрального банку в Москві.

"Полювання за скарбами Набіулліної в Європі, схоже, складніше, ніж очікувалося", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Бельгія в 2022 році отримала 625 млн. євро в результаті оподаткування доходів заморожених російських активів.

Раніше Мінфін Бельгії заморозив 58 мільярдів євро російських активів . Цей показник став найбільшим серед країн-членів ЄС.

Єврокомісія розглядає можливість отримання доходу у розмірі 2,6% інвестицій у заморожені активи Центрального банку Російської Федерації.

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