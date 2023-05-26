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Відновлення України буде прозорим. Мінінфраструктури зобов'яжуть оприлюднювати всі витрати

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Україна, П'ятниця 26 травня 2023 15:33
Відновлення України буде прозорим. Мінінфраструктури зобов'яжуть оприлюднювати всі витрати Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (УНІАН)
Автор: Каріна Левицька

Уряд зобов'язав розпорядників та Мінінфраструктури щомісячно оприлюднювати звіти щодо використання коштів спрямованих на відновлення України.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Удосконалюємо механізм використання коштів із Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Вносимо зміни до Порядку використання коштів, зібраних у межах ініціативи Президента Володимира Зеленського United24", - повідомив Шмигаль.

За його словами, сьогодні, 26 травня, дозволив передавати ресурси, що спрямовані на відновлення майна та інфраструктури, які були зруйновані в результаті російської агресії, іншому головному розпоряднику бюджетних коштів.

А також, прем'єр повідомив, що Уряд зобов’язав розпорядників та Мінінфраструктури щомісяця на сайті оприлюднювати звіти про надходження та про витрати.

"Все має бути максимально прозоро, щоб благодійники, донори з різних куточків світу розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні", - наголосив Шмигаль.

Відновлення пошкодженого майна

На початку травня, Уряд запустив програму "єВідновлення", згідно з якою всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись отримати державну допомогу для відновлення свого житла. В даній програмі йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Про те, як рахуватимуть вартість відновлення житла можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Послуга в "Дії" працює за принципом, схожим до "єПідтримки".

Після подання заявки на отримання компенсації, ви зможете відкрити картку "єВідновлення" в одному з 5 банків-партнерів: "А-Банк", monobank, "ПриватБанк", ПУМБ, Sense Bank.

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