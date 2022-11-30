ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для відновлення енергосистеми необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії, - UBTA

Новость на русском →
Середа 30 листопада 2022 17:16
Для відновлення енергосистеми необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії, - UBTA Фото: для відновлення енергосистеми необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA).

Зазначається, що енергетичний сектор України є одним з найбільш постраждалих внаслідок російських обстрілів і за таких умов енергетики роблять все можливе, щоб відновлювати енергосистему. Але вони майже повністю вичерпали свої ресурси для ліквідації пошкоджень і найближчим часом можуть опинитись у ситуації, коли продовжувати ремонт буде вкрай важко.

"Внесення регуляторних змін дозволить стабілізувати ситуацію в енергетичному секторі України, та надасть енергетикам кошти на ремонт пошкодженої інфраструктури. Одним із таких кроків може стати збільшення цінових обмежень на ринку електроенергії", - йдеться в листі.

В Асоціації також зазначили, що проблема недофінансованості енергетичної галузі існує давно, і в умовах обстрілів з боку росії вона стає ще більш критичною. В UBTA підкреслили, що в поточних умовах для відновлення енергетичної інфраструктури та порятунку галузі необхідно забезпечити ліквідність ринку.

"Тому, прийняття такого рішення щодо зняття цінових обмежень дозволить енергетикам закуповувати обладнання та швидко відновлювати пошкоджену окупантами інфраструктуру", - підсумували в UBTA.

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію