Для відновлення енергосистеми необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії, - UBTA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA).

Зазначається, що енергетичний сектор України є одним з найбільш постраждалих внаслідок російських обстрілів і за таких умов енергетики роблять все можливе, щоб відновлювати енергосистему. Але вони майже повністю вичерпали свої ресурси для ліквідації пошкоджень і найближчим часом можуть опинитись у ситуації, коли продовжувати ремонт буде вкрай важко.

"Внесення регуляторних змін дозволить стабілізувати ситуацію в енергетичному секторі України, та надасть енергетикам кошти на ремонт пошкодженої інфраструктури. Одним із таких кроків може стати збільшення цінових обмежень на ринку електроенергії", - йдеться в листі.

В Асоціації також зазначили, що проблема недофінансованості енергетичної галузі існує давно, і в умовах обстрілів з боку росії вона стає ще більш критичною. В UBTA підкреслили, що в поточних умовах для відновлення енергетичної інфраструктури та порятунку галузі необхідно забезпечити ліквідність ринку.

"Тому, прийняття такого рішення щодо зняття цінових обмежень дозволить енергетикам закуповувати обладнання та швидко відновлювати пошкоджену окупантами інфраструктуру", - підсумували в UBTA.

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.