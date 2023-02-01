Відкриття морських портів для українського експорту допоможе зменшити дефіцит бюджету, - експерт

Відкриття морських портів для всіх видів української продукції допоможе економіці розвиватися, а бюджету - отримувати значні податкові та митні надходження. Це, своєю чергою, знизить залежність України від міжнародного фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Міжнародної асоціації малих громад Олексія Буряченко.

За його словами, наразі, через блокування портів та зруйновані транспортні ланцюжки, логістика української продукції значно здорожчала. Через це нашим підприємствам важко конкурувати на світових ринках.

"Наші товари через логістику додають у своїй собівартості. Відповідно, їм тяжче конкурувати з товарами, які надходять з інших країн Європейського Союзу. Навіть попри те, що зараз немає мит за рішенням ЄС немає мит", - зауважив він.

Водночас, розблокування портів дасть Україні мінімум 20 млрд доларів - це допоможе зменшити дефіцит бюджету, та значно наростити митні та податкові надходження. Крім того, це знизить залежність України від фінансування іншими країнами.

"ЄС забюджетував на макрофінансову допомогу Україні 18 мільярдів євро, Сполучені Штати погодили 65 мільярдів євро. Так, це широка допомога, і вона не йде виключно в Україну. Але це є достатня підтримка України для того, щоб були виконані всі зобов’язання соціального характеру. Водночас, 20 мільярдів від експорту - це суттєва сума. І я думаю, що в наступному році ми зменшимо суму дефіциту у порівнянні з довоєнним часом", - зауважив Буряченко.

Він наголосив, що ООН, спільно з Туреччиною і Україною, зробили надзусилля для того, щоб розблокувати експорт зерна. Водночас, поява в Україні нових видів озброєнь, у тому числі ППО, свідчить, що розблокування експорту інших видів продукції теж буде реалізовано.

"Я глибоко переконаний, що ситуація буде тільки покращуватися. Експорт з Чорного моря з України буде у цьому році тільки збільшуватися. А це означає автоматично, що будуть збільшуватися і митні платежі, надходження, і податкові надходження", - резюмував Буряченко.

Нагадаємо, раніше президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах заявив, що розблокування морських портів для України має стратегічне значення, адже відновлення експорту дасть країні понад $20 мільярдів доходу, а також запустить процеси відновлення економіки.