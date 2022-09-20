Відкриття експорту українського металу та руди посилить економіку та підтримає гривню, - експерт

Збільшення експорту українських товарів дозволить посилити економіку та підтримати національну валюту. Цього можна досягти розблокуванням портів та розширення зернової угоди на метал та руду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інвестиційного банкіра Сергія Фурсу.

За його словами, на сьогодні немає передумов для укріплення курсу гривні, адже тиск на національну валюту безпрецедентний.

"Тиск буде. А далі вже питання швидкості. Чи вдасться Нацбанку стримати падіння завдяки експорту зернових, завдяки тому, що іноземні партнери будуть давати нам мільярди і мільярди, завдяки тому, що відкриються додаткові можливості експортувати метал і руду. Це додаткові експортні поступлення. Це все може сповільнити падіння гривні", - зазначив він.

Наразі Росія намагається відновити експорт аміаку, який можливий лише через трубопровід територією України.

На думку Фурси, це може бути частиною угоди по розширенню зернової угоди на експорт металу та руди.

"З точки зору економіки, ми кажемо - добре, ми пустимо твій (російський) аміак, якщо зернова угода буде розширена, і ми будемо в рамках цієї угоди експортувати також руду і метал, для того, щоб значно збільшити потужність української економіки. Якщо ми подивимось, що Росія виграє від аміаку, і що ми виграємо від руди й металу - ми виграємо набагато більше. І тому в рамках війни на виснаження для нас це буде дуже правильний крок", - констатував експерт.

Нагадаємо, Україна підписала зернову угоду, якою було розблоковано експорт українського зерна. Це дозволило зупинити падіння національної валюти.

Крім того, ООН закликає Росію та Україну відновити роботу аміакопроводу Тольятті - Одеса для експорту аміаку через Чорне море в рамках зернової ініціативи.

Генеральний секретар ООН Ґутерреш переконаний, що це створить умови для продовження програми, "особливо якщо ця програма буде розроблена таким чином, що принесе користь обом країнам".