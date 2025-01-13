Віддали один сет не двох: Світоліна і Костюк успішно пройшли перше коло на Australian Open-2025 (відео)

Перша і друга ракетки України Марта Костюк та Еліна Світоліна перемогами стартували на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Australian Open-2025, Перше коло

Еліна Світоліна – Сорана Кирстя – 6:4, 6:4

Марта Костюк – Нао Хібіно – 3:6, 6:3, 6:1

Першою на корт вийшла Світоліна, суперницею якої стала перша ракетка Румунії (71-ша у світі) Кирстя. У першій партії українка взяла дві подачі суперниці і хоча згодом румунка одну відіграла, сет закінчився з рахунком 6:4 на користь Світоліної. У другому - вирішальним став 9-й гейм. Українка виграла його на подачі суперниці. А потім, взявши свою, завершила матч.

Українка 11-й раз поспіль виграла стартовий матч на Australian Open. Її наступною суперницею стане 83-я в рейтингу WTA – американка Керолайн Доулгайд. Тенісистки проведуть між собою першу очну зустріч.

Для Світоліної австралійський мейджор – перший турнір у 2025 році. Вона не виступала в офіційних матчах з US Open 2024.

Костюк не без проблем пройшла 143-ю в світі японку Хібіно. Цей поєдинок мав відбутися у неділю, 12 січня, але через сильний дощ його перенесли наступний день. В першому сеті українка програла три гейми поспіль і поступилась – 3:6. У другому зрівняла рахунок (6:3), а третій вже взяла дуже впевнено – 6:1. Суперницею Костюк у другому раунді стане німкеня Юле Німайєр (№93 WTA).

13 січня на кортах Мельбурна свій перший матч у основній сітці проведе Дарія Снігур. Ще дві українки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська стартують у вівторок, 14 січня.