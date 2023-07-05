Видавав незаконний дозвіл на перетин кордону. НАБУ та САП викрили помічника нардепа
У Тернопільській області НАБУ та САП викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему "Шлях", що фактично надає дозвіл на перетин кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національного антикорупційного бюро України.
Як повідомляється, наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину.
За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему "Шлях" відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні
Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила наприкінці травня до 18 серпня, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.
Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, нещодавно повідомлялося, що керівник та працівники одного з ТЦК та СП у Краматорському районі Донецької області виготовляли фіктивні документи для виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон. П'ятьох "клієнтів" зупинили прикордонники під час спроби виїхати.
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