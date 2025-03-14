Від запровадження європейського екомита українська металургія втратить 2 млрд доларів, - GMK Center

Сумарні потенційні втрати через СВАМ для експорту української металургійної промисловості у 2030 році можуть скласти 1,6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMK Center.

"У перший рік повноцінного впровадження CBAM український експорт чавуну та сталі може зіткнутися з необхідністю здійснення виплат у рамках механізму на суму 311 млн доларів. Із часом негативний вплив посилюватиметься. Втрати за певними видами металопродукції оцінюються як наступні: чавун – 96 млн доларів, сталеві напівфабрикати – 588 млн доларів, прокат – 899 млн доларів, труби – 39 млн доларів, інші продукти – 25 млн доларів", - вказує видання.

За даними аналітиків, вже до 2030 року CBAM може зробити неконкурентоспроможним український експорт цементу, добрив, чавуну, квадратних заготовок і сортового прокату, зважаючи на їх вуглецевоємність і необхідність сплати європейського вуглецевого податку.

"З набуттям остаточної чинності CBAM, потенційні втрати інвестицій в українську економіку у 2026-2030 роках можуть скласти 2,7 млрд доларів, можливі втрати експорту – 4,7 млрд. На тлі скорочення експорту й ВВП бюджети всіх рівнів недоотримуватимуть податкові платежі. Зокрема, у 2030 році сума недоотриманих податків може досягти 1,3 млрд доларів", - наголосили в GMK Center.

З огляду на негативний вплив механізму транскордонного вуглецевого коригування на економіку, український бізнес зауважує необхідність участі держави в розв’язанні проблеми. Одним з варіантів може бути активна позиція уряду при перемовинах в рамках оновлення торгівельної угоди з ЄС, резюмують аналітики.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або 6,2 млрд доларів. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.