Від столичної громади передали двом бригадам 25 вантажівок та 500 дронів, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав двом військовим підрозділам вантажівки та безпілотники, які придбали за кошти столичної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Сьогодні передали бійцям 7-ї окремої бригади Сил спеціальних операцій 25 вантажних автомобілів ISUZU PICK UP (D-MAX). Закупили їх на гроші, які виділили військовим з бюджету столиці. Загальна вартість авто - понад 39,5 млн грн. Також від громади Києва бійцям 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України передали ще 500 fpv-дронів та 3 українських БПЛА "Лелека", призначених для ведення розвідки. Захисники закупили їх за кошти, виділені з бюджету столиці. Це 25 млн грн", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що загалом на оснащення 7 бригади ССО Київ нещодавно спрямував 50 млн грн.

Для бригади "Рубіж", за словами Кличка, від початку повномасштабної війни з бюджету Києва було виділено понад 500 млн грн.

"На ці кошти бійці раніше закупили та відправили на фронт понад 1500 БПЛА. А також – системи РЕБ, сотні радіостанцій, автівки та інше. Ще в якості благодійної допомоги передавали 4-й бригаді сотні БПЛА, системи РЕБ, приціли нічного бачення, засоби захисту. Місто й надалі робитиме все, щоб допомагати всім нашим захисникам та наближати Перемогу!" - наголосив Віталій Кличко.