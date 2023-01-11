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Від походів в гори краще утриматись. В Карпатах сьогодні можливе сходження лавин

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Україна, Середа 11 січня 2023 11:49
Від походів в гори краще утриматись. В Карпатах сьогодні можливе сходження лавин Фото: у Карпатах можливе сходження лавин (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 11 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської області прогнозується ймовірність сходу лавин. Українців просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"11 січня на високогiр'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Просимо зважати на погодні умови та не вирушати у мандрівку в гори", - йдеться в повідомленні.

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями.

"Вітер південний, південно-західний, 1 м/с. температура навколишнього середовища -3°С", - йдеться у Facebook.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.

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