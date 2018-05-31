Від пацанки до панянки: кто победил в финале

Названо имя победительницы третьего сезона реалити-шоу

В среду, 30 мая, стало известно имя победительницы третьего сезона проекта Від пацанки до панянки. Яна Ковальская - стала лучшей ученицей школы.

"Мы дадим награду той, которая каждый день убеждала нас в своей силе духа, если даже сдавалась - поднималась и шла дальше. Получит победу та, которая действительно убедила нас, что она лучшая", - объявила со сцены ведущая Ольга Фреймут. После чего она и назвала победительницу.

Яна Ковальская вышла на сцену вместе со своей дочкой - именно ей она и посвятила свою победу. К слову, в этот день у девочки день рождения. На радости малышка расплакалась на сцене.

Оля Фреймут торжественно вручила Яне золотую брошь настоящей панянки.

25-летняя Яна Ковальская родом из Запорожья. Как сообщалось, на проект она пришла, чтобы измениться ради любимого человека и дочери. Девушка совершенно не уделяла внимания своему ребенку, предпочитая развлекаться в шумных компаниях c большим количеством алкоголя.

Яна - спортивная девушка Она - КМС по кикбоксингу, чемпионка Украины.

Проект Від пацанки до панянки изменил Яну - ей удалось стать более женственной и мягкой. Она избавилась от вредных привычек и смогла отпустить прошлое, которое не давало ей идти дальше и наладить свою жизнь.

Практически со всеми заданиями, которые давали преподаватели Школы панянок, Яна справилась достойно. Лишь на испытаниях в Индии девушка не смогла сдержать своего отвращения к месту и окружающим. Но на выгоне преподаватели решили дать ей еще один шанс.

Финал 3-го сезона проекта стал настоящим событием – три финалистки выступили каждая со своей речью, а после этого дирекция Школы огласила вердикт. Отметим, что победительница также получила сто тысяч гривен.

Напомним, назван победитель шоу МастерШеф Подростки.