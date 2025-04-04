Від маленького магазину у французькій провінції до мережі гіпермаркетів Leroy Merlin по всьому світу

Понад 100 років тому, а точніше у 1923 році, в невеликому французькому містечку Не-ле-Мін 19-річний підприємець Адольф Леруа одружився з юною Розою Мерлен. Обидва наречені були із заможних родин торговців. Тож їхній союз був не лише романтичним, а й бізнесовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Леруа Мерлен Україна".

Месьє Леруа отримав у спадок сімейний магазинчик, але молоде подружжя швидко зрозуміло, що для успіху потрібно більше. Вони розширили асортимент, додавши будівельні матеріали та меблі, і тим самим започаткували перетворення звичайної крамниці на інноваційний магазин.

У середині 60-х років Leroy Merlin зробила революцію у ритейлі, відкривши перший у Франції магазин самообслуговування. Власники компанії запровадили абсолютно нову на той час філософію у торгівлі Do It Yourself (DIY), тобто "Зроби сам". Покупці швидко оцінили ідею, що спрощувало процес покупок і приваблювало нових клієнтів.

Фото: подружжя Адольфа Леруа та Рози Мерлен (прес-служба Леруа Мерлен Україна)

Вихід Leroy Merlin за межі Франції

Кінець 1980-х років став початком глобальної експансії Leroy Merlin: компанія відкрила свій перший магазин в Іспанії, а незабаром придбала бельгійську мережу Bricoman. У 1990-х вийшла на ринки Польщі, Італії, Бразилії та інших країн.

Успіх забезпечували гнучкість роботи та адаптація до особливостей кожного нового ринку. Leroy Merlin першою у своєму сегменті запропонувала послуги доставки та складання товарів, що зробило покупки ще зручнішими для покупців. У 2000-х компанія значно посилила свої позиції і вийшла на ринки Китаю, Південної Африки, Грузії та інших країн. У цей період вона запровадила інноваційні послуги – онлайн-продажі.

Фото: "Леруа Мерлен" у Франції, 1960-ті (прес-служба Леруа Мерлен Україна).

Leroy Merlin в Україні

На український ринок Leroy Merlin прийшла у 2008 році. Перший магазин відкрився в Києві. Згодом у столиці з’явилися ще два будівельні гіпермаркети і один в Одесі. Компанія планувала подальше розширення, але сталий розвиток перервало повномасштабне вторгнення.

Будівельні гіпермаркети "Леруа Мерлен Україна" відновили свою роботу влітку 2022 року. Восени того ж року компанія заснувала благодійний фонд Solidarіty, який допомагає українцям з відновленням і ремонтом житла та соціальної інфраструктури. Станом на кінець 2024 року БФ Solidarity за підтримки компанії "Леруа Мерлен" реалізував благодійних проєктів на суму 200 млн грн.

Відповідь на виклики

"Леруа Мерлен Україна" адаптує свою стратегію відповідно змін на ринку та потреб споживачів. Сьогодні компанія пропонує будівельні матеріали, інструменти, сантехніку, електротовари, товари для ремонту та облаштування житла від провідних світових і українських виробників. Також у мережі представлена широка лінійка власних торговельних марок. Компанія робить основний акцент на доступність товарів без компромісів щодо якості та дотримується бізнес-моделі «низькі ціни щодня».

Leroy Merlin – це більше ніж магазин. Це партнер у ремонті та будівництві, який пропонує оптимальне співвідношення ціни та якості, розвиває український ринок та підтримує відновлення країни, зберігаючи високі стандарти обслуговування.