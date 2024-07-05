Від купе до мікроавтобусів: ТОП-5 найбільш рідкісних "Запорожців"

Крім справді масових моделей була ще ціла когорта дрібносерійних і дослідних ЗАЗів. І п’ятірку найбільш на наш погляд цікавих ми пропонуємо сьогодні вашій увазі – як предмет гордощів за міць вітчизняного автопрому.

Як і кожен поважаючий себе автовиробник, Запорізький автомобільний завод розвивав широку дослідно-конструкторську діяльність. Результатом якої були оригінальні розробки окремих моделей і модифікації серійних "Запорожців".

Праворульний "Запорожець"

Колись це був не такий вже рідкісний автомобіль, бо у деяких містах він їздив вулицями щодня. Так, той самий культовий "горбатий" ЗАЗ-965 випускався у праворульній модифікації з індексом 965С. Зробили його не для експорту в країни з лівостороннім рухом (ЗАЗу тоді вистачало експорту і в континентальну Європу), а в якості поштової машини. Бо через праві двері водієві зручніше і безпечніше виходити на тротуар до базових поштових скриньок – по них водій-поштар щоранку розвозив кореспонденції, щоб дівчата-листоноші не тягали надто важкі сумки.

Двомоторний "Запорожець"

Побудований 1967 року на базі новітнього на той час "вухатого" ЗАЗ-966. Існував в єдиному екземплярі і служив, як кажуть випробувачі, мулом – носієм дослідних агрегатів. Завод тоді впритул підійшов до теми переднього приводу і на двомоторному обкатували конкретні рішення по силовому агрегату переднього розташування. Ззаду, на штатному місці, стояв актуальний на той час 40-сильний двигун-повітряник МеМЗ-968 у комплекті з рідною коробкою. Проте спереду, фактично в багажнику, встановили дослідний силовий агрегат – водяного охолодження, створений на Мелітопольському моторному заводі для перспективного передньоприводного автомобіля.

Конструктори і випробувачі порівнювали поведінку машини з різними типами приводу. При тому обидва двигуни можна було активувати одночасно, тож можна тільки уявити собі враження випадкових спостерігачів, коли звичайнісінький зовні ЗАЗик зривався з місця під впливом подвоєної потужності.

Стильне купе "Запорожець"

Якщо чесно, спроектували і виготовили ці машини не в Запоріжжі, але начиння їхнє – виключне ЗАЗівське, від ЗАЗ-965. Спортивне купе під ім’ям КД або "Спорт-900" проектували співробітники науково-дослідного автомобільного інституту НАМІ. В плані техніки купе базувалися на системах і агрегатах "горбатого", при тому відрізнялась високим рівнем технічної культури, і могла б стати прототипом для серійного виробництва. Але насправді команда інженерів та дизайнерів займалася модним спорткупе, як тоді казали, в ініціативному порядку, і на серійне виробництво не претендувала. Між тим, група творців випустила партію з шести машин, які було оформлено як саморобки. Декілька з них дожили до наших днів.

Мікроавтобус "Запорожець"

Як кожна народна модель свого часу, вухатий ЗАЗ-966 мав навколо себе ціле вантажне сімейство: пікап, фургон і пасажирський мікровен на 6 місць Реальні прототипи пройшли випробування у Запоріжжі і в Криму. Наприклад, металевий фургон ЗАЗ-970Б мав вантажопідйомність 350 кг, при тому що машина залишилася задньомоторною. Сходинка над двигуном у вантажному відсіку не вважалася проблемою, оскільки тоді і в Європі були популярними автомобільчики вагонного компонування на базі задньомоторних Fait 600 та VW Kafer.

Бойовий "Запорожець"

А чому б і ні? Замовлення для військових на автомобільних заводах були поширені по всьому світу. Прототип 971Д був власною розробкою запорізького конструкторського бюро. Утилітарний автомобіль базувався на вищезгаданій моделі 970, але мав привід 4х4. Цікаво, що перспективна розробка передбачалася як в армійському, так і в цивільному варіантах: з меншою базою власне для армії і більш довгий – для села. На конвеєр ці машини не поставили, бо ЗАЗу вистачало і інших клопотів.

Коротко

Нічого дивного у тому, що на базі невеличкого автомобільчика проектували так багато різноманітних версій і моделей. Загальносвітова практика є такою і сьогодні: продукувати спеціальний та малотиражний автомобіль вигідно лише тоді, коли він матиме серійного "родича", який буде ділитися з ним дешевими агрегатами. Більше того, в наш час світовий автопром використовує цей постулат на новому рівні – одні й ті самі двигуни і трансмісії використовується як на компактних міських моделях, так і на поважних кросоверах і седанах бізнес-класу.