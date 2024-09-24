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Від авторів Nissan GT-R: у Японії розробляють таємничий електричний кросовер

Вівторок 24 вересня 2024 18:32
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Від авторів Nissan GT-R: у Японії розробляють таємничий електричний кросовер Фото: у Японії розробляють таємничий електричний кросовер (autocar.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Компанія THK, яка є постачальником запчастин для найбільших світових автовиробників, вирішила створити власний електромобіль. Відомо, що новинка повинна мати електродвигуни в колесах і бездротову зарядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.

Над дизайном новинки працював автор зовнішності Nissan GT-R Широ Накамура. Серед інших його творінь – класичне купе Nissan 350Z та екстравагантний позашляховик Isuzu Vehicross.

Від авторів Nissan GT-R: у Японії розробляють таємничий електричний кросовер

Анонсовано, що електричний кросовер покажуть на майбутньому автосалоні в Парижі. Концептуальне авто отримає назву THK LSR-05. Судячи з опублікованих фото, це чотиримісний купеподібний кросовер, створений для демонстрації останніх технологічних розробок компанії.

Автомобіль оснащений трьома електродвигунами – два мотори потужністю 125 к.с. кожен встановлені на задніх колесах, а один двигун потужністю 295 к.с. розташувався на передній осі. Перспективний електромобіль також оснащений активною підвіскою, яка дозволяє зменшувати кліренс машини при індукційній зарядці.

Від авторів Nissan GT-R: у Японії розробляють таємничий електричний кросовер

Якщо концепт-кар буде добре сприйнятий аудиторією, то серійна версія купеподібного кросовера повинна з'явитись вже за пару років.

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