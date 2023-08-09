Вибух під Москвою: чим насправді займається завод у Сергієвому Посаді

Завод у Сергієвому Посаді, де сьогодні стався потужний вибух, виготовляв техніку для російської армії. Від біноклів до оптичних прицілів.

Що виробляли на заводі

Зокрема, на сайті вказано, що АТ "Загорський оптико-механічний завод" (ЗОМЗ, входить до холдингу "Швабе" держкорпорації "Ростех").

Підприємство позиціонує себе як одного з основних російських розробників та виробників спостережних приладів для силових структур та промисловості.

Він також виробляє медичну апаратуру для діагностики та лікування захворювань тканин та судин ока, флюорографи та підсилювачі яскравості рентгенівського зображення, а також різні фотометричні прилади.

Але, один із пріоритетних напрямів роботи заводу - це оптика для військових. Наприклад, на підприємстві займаються виробленням біноклів 8х20 для комплекту бойового екіпірування військовослужбовця "Ратник". Він відрізняється малою вагою та високоміцним ергономічним корпусом з магнієвого сплаву.

Крім того, як дізналися в ЗМІ, це ще не весь перелік. Також на цьому заводі виробляли техніку спеціального призначення. А саме: авіаційні приціли, тепловізори, самонавідні ракети, установки виявлення лазерного типу, оптичні спостережні прилади.

Також там займались виготовленням окулярів, прицілів та монокулярів нічного бачення.

Завод останнім часом не розкривав дані щодо прибутку

Прокремлівські ЗМІ інформують, що виручка Загорського оптико-механічного заводу за 2021 становила 1,2 млрд рублів (чистий прибуток - 10,033 млн рублів).

При цьому компанія не розкривала дані за весь 2022 рік. Однак тільки за другий квартал виручка заводу склала 657,2 млн рублів (чистий прибуток - 25,6 млн рублів)

Вибух в Сергієвому Посаді

Нагадаємо, сьогодні у Московській області на Загорського оптико-механічному заводі стався вибух. Підприємство знаходиться у місті Сергієв Посад, що знаходиться за 70 км від Москви.

Офіційною версією вибуху у РФ вже назвали "людський фактор". Мовляв, вибух стався на території заводу, де розміщувався склад з піротехнікою компанії "Піро-Рос".

За останніми даними, внаслідок інциденту постраждали щонайменше 43 особи. Від вибухової хвилі у кількох будинках у різних районах міста вибило шибки. На заводі оголосили тотальну евакуацію.

Більш детально про вибух у підмосковному Сергієвому Посаді на заводі - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.