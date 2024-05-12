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Вибух гранати у Броварах: з'явились нові подробиці

Бровари, Неділя 12 травня 2024 11:50
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Вибух гранати у Броварах: з'явились нові подробиці Фото: з'явились нові подробиці вибуху гранати у Броварах 11 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Чоловіку, який підірвав гранату у Броварах, повідомили про підозру 12 травня. Він виявився рецидивістом та знаходився у розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

Так, за даними поліції, правопорушник вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів та на момент вчинення злочину перебував в розшуку.

Як все сталося

Поліцейські Броварського управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою.

Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.

Що відомо про стан поліцейського та підривника

На 12 травня поліцейський та правопорушник перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога.

"Внаслідок вибуху 37-річний правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки. Загрози його життю і здоровʼю немає. Також поранення отримав і сам 37-річний правопорушник, а саме травму лівої ноги та обох рук", - зазначили у поліції.

Підозра

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За вчинений замах на життя поліцейського передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялось, 11 травня, приблизно о 20.40, в центрі Броварів пролунав вибух. Пізніше стало відомо про постраждалих, у тому числі поліцейський.

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