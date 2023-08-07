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Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві: кількість постраждалих зросла

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Полтава, Понеділок 07 серпня 2023 10:37
Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві: кількість постраждалих зросла Фото: кількість постраждалих внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку в Полтаві зросла (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в Полтаві у неділю, 6 серпня, постраждало троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та їх 44-річний сусід. Потерпілих з опіками різного ступеню та травмами медики госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок вибуху пошкоджено декілька квартир житлового будинку.

У МВС зазначили, що станом на 02:20 7 серпня роботи з ліквідації наслідків вибуху завершені.

"У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон, об’ємом близько 8 літрів", - повідомили у відомстві.

Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві

Ввечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку, попередньо, через витік газу. Раніше повідомляли про двох постраждалих.

За інформацією речника ГУ ДСНС Полтавської області Віталія Шкаревського, інцидент стався в мікрорайоні Інститут зв'язку. Вибухом було зруйноване перекриття між двома поверхами.

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