Вибіркове підвищення тарифів УЗ є економічно неефективним та юридично сумнівним, - ICC Ukraine

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) до міністра розвитку Олексія Кулеби.

"Експорт - критичний фундамент економіки під час війни Підтримка експорту це питання національної стійкості. Зараз Україна стрімко втрачає позиції як експортер, а внутрішній ринок все більше залежить від імпорту. У таких умовах будь-які рішення, що додатково ускладнюють експортну логістику або підвищують її вартість, є абсолютно неприйнятними. Адже в умовах скорочення обсягів експорту та зростання імпорту, кожне додаткове навантаження на логістику експортерів посилює дисбаланс зовнішньої торгівлі, погіршує платіжний баланс і, відповідно, тиск на валютний курс", - наголосили в ICC Ukraine.

Там підкреслили, що запровадження вибіркового підвищення тарифів у напрямку найбільш завантажених морських портів - саме з яких здійснюється основний обсяг зовнішньої торгівлі - фактично означає штучне послаблення національного експорту, що суперечить логіці державної політики в умовах воєнного стану.

"Це порушення чинного законодавства та принципів тарифної єдності. До того ж, ця тарифна ініціатива не має законодавчого підґрунтя, і прямо суперечить антимонопольному закону, адже передбачає "ручне вирівнювання" умов роботи різних портів. УЗ фактично намагається реалізувати нову модель тарифоутворення - без аналітики витрат, без інфраструктурно-економічного обґрунтування, без публічного діалогу. Це створює небезпечний прецедент ручного та непрозорого управління тарифами, що підриває довіру до транспортної політики держави та може стати предметом уваги антикорупційних органів", - підкреслили в ICC Ukraine.

Також це рішення має високі економічні ризики - адже експортери, які зіштовхнуться з додатковими витратами, будуть вимушені скоротити виробництва або шукати альтернативні шляхи доставки. Це призведе до зменшення валютної виручки, втрати робочих місць, зниження обсягів виробництва, падіння податкових надходжень та погіршення інвестиційного клімату.

"Замість наближення до європейських стандартів, ініціатива УЗ демонструє повернення до адміністративного втручання в економіку. Будь-яке вибіркове підвищення тарифів це грубе викривлення ринку та відкат до адміністративної практики часів планової економіки, що є несумісним із сучасною транспортною політикою", - вказали в ICC Ukraine.

У Комітеті підкреслили, що ідея перехресного субсидування логістики через вибіркові коефіцієнти - це економічно неефективне, стратегічно шкідливе і юридично сумнівне рішення, яке прямо суперечить заявленому курсу України на інтеграцію до ЄС та розвиток конкурентної економіки.

Тому в інтересах держави - стати на захист експорту, конкурентного середовища та економічного зростання, і не допустити деструктивного рішення, яке шкодитиме національним інтересам.