Вибираємо безпечні гаджети для авто: 5 пунктів перевірки

Нинішні автовиробники дуже стараються, щоб власник міг знайти у штатній комплектації автомобіля все необхідне. Але ми все одно докуповуємо якісь сторонні гаджети – і встромляючи їх у розетку підкурювача, наражаємо на небезпеку якщо не всю машину, то її електрообладнання. Як розпізнати прилад, який становитиме загрозу для машини?

Приклад, добре зрозумілий кожному: поряд на вітрині дві майже однакові автомобільні зарядки для смартфона. Але ціна відрізняється у кілька разів. Чому так може бути? Разом з інженерами-електротехніками автожурналісти rbc.ua розбиралися, які ознаки виказують дешеві електроприлади, що можуть нести небезпеку для автомобіля.

Загрози від розетки підкурювача

Будь-який автомобіль може бути виведений з ладу невиразним приладом, необдумано увімкненим в гніздо підкурювача: зарядкою для телефона, блоком живлення відеорегістратора чи радар-детектора, USB-адаптером тощо. Шкода, але сучасні технології дозволяють зробити привабливим навіть нікчемний електродевайс – звідки і з’являється багатократна різниця у ціні на зовні однакові пристрої. Зрозуміло, що безпечний девайс не може бути дешевим, проте чи можливо автомобілістові без спеціальної професійної підготовки відрізнити небезпечні електроприлади?

Як обрати безпечний гаджет для авто

Електрики жартують, що у світі виробників дешевих пристроїв діють якісь особливі, власні кіловати – настільки безсовісно завищують вони корисну потужність своїх виробів. Тому якщо ви обираєте прилад явно потужний (компресор, кавоварку, холодильник, підігрівач сидіння, вентилятор) не варто довіряти написаному на коробці чи в інструкції. Краще порадьтесь щодо реальної потужності апарату з незалежним фахівцем. Стандартна автомобільна розетка (у форматі підкурювача) зазвичай не витримує більше 120 – 150 ват. Тож якщо ви оберете більш потужний прилад, він повинен мати підключення не до розетки, а безпосередньо до найближчого клемника електромережі чи просто до акумулятора.

Штекер (вилка). Пара гніздо-вилка у форматі підкурювача сама по собі не є надійним з’єднанням з точки зору електротехніки: штекер у гнізді фіксується не достатньо надійно. А погана фіксація – то поганий контакт, що у свою чергу означає нагрів, який спричиняє оплавлення деталей, коротке замикання і загоряння проводки. Тобто маленький штекер може спалити велику машину. Тому прослідкуйте, щоб штекер на приладі, який ви хочете придбати, був якісним – щільно складеним, з міцними і пружними контактами.

Посадка штекера в розетці. Оскільки єдиного стандарту на конструкцію штекера немає (тільки на габаритні розміри), дуже бажано приміряти штекер конкретно до вашої розетки. Адже іноді зазначена пара не стикується як слід і нормального контакту не забезпечується. Новий штекер має входити в розетку і сидіти в ній туго, не вискакувати при легких посіпування за дріт і при струшуванні машини на вибоїнах.

Слідкуйте за температурою. На фоні сказаного у попередньому пункті буде корисним в перші дні користування новим електроприладом контролювати температуру штекера – просто іноді торкайтесь його рукою.

Кручений кабель. Деякі девайси виробники комплектують естетично привабливим витим дротом, який у користуванні може створювати проблеми. Ще при покупці перевірте, щоб він не був надто тугим і при тому коротким – тому що буває, що такий пружиноподібний кабель час від часу витягує штекер з гнізда силою своєї пружності. Через це може погіршуватись контакт і розетка буде грітись.

Якщо коротко

Важливо зауважити, що заходи, вжиті конструкторами автомобіля у вигляді запобіжника, який захищає ланцюг розетки, допомагають не завжди. Запобіжник спрацьовує на зростання струму, що не завжди має місце при перегріві розетки. Тому професіонали радять підключати важливі і потужні прилади не через розетку підкурювача, а з’єднувати їх безпосередньо з електричною мережею через клемники. Так, для цього доведеться звертатись до електрика, але погодьтесь, збереження машини того варте.