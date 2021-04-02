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Для входа в рестораны и кафе: во Франции вместо "санитарных пропусков" могут ввести QR-код

Новина українською → Франция, Пятница 02 апреля 2021 12:38
Для входа в рестораны и кафе: во Франции вместо "санитарных пропусков" могут ввести QR-код Фото: во Франции в кафе могут пускать по QR-коду (freepik)
Автор: Юлия Струк

Во Франции рассматривают возможность введения QR-кода для входа в рестораны и кафе. Они предлагаются вместо "санитарных пропусков", которые требуют предоставления личных данных.

Об этом сообщает Francetvinfo.

"В настоящее время правительство рассматривает возможность создания простого QR-кода без обязательного тестирования или передачи личной информации, предназначенного для отслеживания случаев контакта", - отмечает издание.

Однако вопрос по поводу того, чтобы сделать его обязательным, еще не решен.

Ранее в четверг глава Минздрава Франции Оливье Веран высказался против самой идеи "санитарного пропуска".

"Я считаю, что в тот день, когда мы сможем снова открыть места для населения, они должны быть снова открыты для всех", - подчеркнул министр.

Напомним, вчера Веран заявил, что через 10 дней страна пройдет пик новой волны коронавируса. По его словам, эпидемический пик скоро наступит.

Как писало РБК-Украина, ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19.

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