Ветерани можуть безкоштовно перевчитись на працівників соціальної сфери: куди звертатись

Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин, які шукають роботу, можуть безкоштовно пройти навчання на нову спеціальність - соціальний працівник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України .

Для отримання нової професії в Державній службі центрів зайнятості існують спеціальні безоплатні курси.

"Соціальна сфера - це можливість для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, де можна працювати та надавати підтримку тим, хто потребує. Адже соціальний працівник - це не лише фахівець, який може допомогти з програмами Служби зайнятості, виплатами фінансової допомоги, безоплатною практичною допомогою та медичними послугами. Але й людина, наділена емпатією", - сказала заступник міністра соціальної політики Уляна Токарєва.

За словами заступника міністра, не варто забувати й про соціальний захист чи соціальні послуги, коли мова йде про розвиток бізнесу чи працевлаштування.

"Коли ветеран чи ветеранка повертаються у цивільне життя, вони зіштовхуються з реальністю і мають зрозуміти, як їм рухатися далі. Якраз соціальні послуги стануть у пригоді", - наголосила Токарєва.