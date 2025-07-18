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Ветерани ДТЕК зустрілися у Лондоні з Джонсоном

П'ятниця 18 липня 2025 21:02
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Ветерани ДТЕК зустрілися у Лондоні з Джонсоном Фото: ветерани ДТЕК зустрілися у Лондоні з Борисом Джонсоном (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Українські ветерани, які після служби на фронті повернулися до роботи в ДТЕК, розповіли колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, що країні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури, а також обладнання для її відновлення після численних російських атак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Ветерани, які представляють ДТЕК, "Метінвест" і ініціативу "Серце Сталі", поділилися власним досвідом участі у бойових діях, зокрема під час оборони Маріуполя, а також розповіли про свою нинішню роботу — відновлення електростанцій і мереж, які зазнають постійних пошкоджень від ракет і дронів.

"Урок останніх трьох років полягає в тому, що чим швидше Захід надає зброю, тим краще. Ви воюєте за нас, ви воюєте за свободу - і саме тому ми маємо вас підтримувати. Україна має неймовірний потенціал", - сказав Борис Джонсон.

"Наші енергооб’єкти зазнають ударів знову і знову. Ми встигаємо їх відновлювати, але без належної ППО і технічної підтримки - цього недостатньо. Сьогодні ми захищаємо Україну по-іншому - підтримуючи енергосистему. Але нам потрібна міжнародна підтримка, щоб захистити і систему, і людей, які в ній працюють. Те, що ми робимо - боротьба за енергетичну незалежність України", - зазначив під час зустрічі Андрій, ветеран і нині шахтар на одному з підприємств ДТЕК.

Ветерани ДТЕК зустрілися у Лондоні з Джонсоном

Візит ветеранів до Лондону організований ДТЕК в межах партнерства з боксером Олександром Усиком напередодні його поєдинку за титул чемпіона світу, який відбудеться в суботу на стадіоні Вемблі.

Партнерство з Усиком є частиною глобальної ініціативи з мобілізації міжнародної допомоги українській енергосистемі.

Від початку повномасштабного вторгнення енергетична інфраструктура ДТЕК є однією з головних цілей російських атак. У найгірший період 90% потужностей теплової генерації компанії були зруйновані або пошкоджені. Попри постійні обстріли, ДТЕК продовжує відновлювати критичну інфраструктуру - завдяки, зокрема, ветеранам, які повернулися до цивільного життя.

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ДТЕК Борис Джонсон
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