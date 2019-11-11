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Верховный суд снял запрет на принудительную продажу "дочки" российского банка

Новости » Экономика     11.11.2019 - 14:06
Верховный суд снял запрет на принудительную продажу "дочки" российского банка
Фото: Проминвестбанк (РБК-Украина)

Проминвестбанк можно продать на бирже

Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассационные жалобы российской государственной корпорации ВЕБ.РФ и ее украинской "дочки" ("Проминвестбанка"), которые просили запретить принудительную продажу банка. Об этом говорится в решении суда от 6 ноября 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа в пользу связанной с Игорем Коломойским ООО "Телерадиокомпания Жиса", которым был отменен запрет Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже акций "Проминвестбанка".

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы". Заявители 8 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы "ПриватБанка" и связанные с ними компании) просили наложить арест на акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".

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