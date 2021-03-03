Верховный суд открыл еще четыре производства из-за санкций против "каналов Медведчука"

Верховный суд открыл еще четыре производства по искам об обжаловании указа президента Украины о введении санкций против каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые связывают с Виктором Медведчуком. Еще один иск оставили без движения.

Так, 1 марта суд открыл производство по делу № 9901/34/21 по иску ООО "Новости 24 часа". Дело начнут рассматривать в суде с вызовом сторон 29 марта 2021 года в 14:00.

Производство по делу № 9901/40/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" было открыто Верховным судом 2 марта. Это дело начнут рассматривать 12 апреля 2021 года в 14:00.

Сегодня, 3 марта, суд вынес определение об открытии производства по делу № 9901/42/21 по иску ООО "Лидер ТВ" и по делу № 9901/45/21 по иску ООО "Новый формат ТВ". Дела начнут рассматривать 29 марта и 5 апреля в 11:00.

Вместе с тем суд оставил без движения исковое заявление по делу № 9901/39/21 из-за выявления недостатков. Суд предоставил истцу десятидневный срок для устранения выявленных недостатков.