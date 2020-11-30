Верховный суд Киргизии отменил приговор Атамбаеву

Фото: Алмазбек Атамбаев (premier.gov.ru)

Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "РИА новости" со ссылкой на канцелярию суда.

При этом, дело Атамбаева о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева было отправлено на новое рассмотрение.

"Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение", - сообщил представитель канцелярии суда.

Напомним, в июне этого года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева.

В 2006 году Батукаева был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента.

В 2013 году Батукаева вышел из тюрьмы по заключению врачей, диагностировавших у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе и бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

В 2017 году по итогам выборов президента Атамбаев передал власть своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре на членов команды бывшего президента были открыты уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, в 2019 году в Киргизии спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был удачным, Атамбаева задержали.

Позже Атамбаева обвинили в убийстве заместителя командира "Альфы" Усена Ниязбекова при штурме резиденции. После чего бывший президент заявил, что во время штурма его резиденции, он стрелял. В конце года Атамбаеву официально предъявили обвинение в убийстве начальника спецназа "Альфа" во время штурма его дома в Кой-Таше.