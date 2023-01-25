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Верховний суд підтвердив відсутність потерпілих у справі "Роттердам+"

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Середа 25 січня 2023 18:04
Верховний суд підтвердив відсутність потерпілих у справі "Роттердам+" Фото: Верховний суд підтвердив відсутність потерпілих у справі "Роттердам+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Верховний суд остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі "Роттердам+", відхиливши касаційні скарги двох феросплавних заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну ухвалу колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 17 січня 2023 року, опубліковану в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Ухвала Верховного суду оскарженню не підлягає.

Визнати себе єдиними потерпілими у цій справі намагалися Нікопольський феросплавний завод та Запорізький завод феросплавів, які належать Ігорю Коломойському.

Ці заводи намагалися скасувати рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21 вересня 2022 року, яким суд визнав законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+", а також відмовив двом заводам в статусі потерпілих від дії формули.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року ВАКС вчетверте визнав законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Наступного дня САП відновило розслідування вп'яте.

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Верховний суд Роттердам+
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