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У венского террориста были албанские корни

Вена, Вторник 03 ноября 2020 11:39
У венского террориста были албанские корни
Фото: полиция в Вене (Ahval)
Автор: РБК-Украина

У одного из исполнителей теракта в Вене (Австрия) были албанские корни. Речь идет о нападавшем, которого ликвидировали полицейские.

Об этом в Twitter сообщил редактор австрийской еженедельной газеты Falter Флориан Кленк.

По словам Кленка, нападавшему было 20 лет, он родился и вырос в Вене. Он также был в поле зрения австрийских спецслужб, поскольку являлся одним из исламистов, которые хотели выехать в Сирию.

Нападавшего звали Куртин С., у него были албанские корни, а родители родом из Северной Македонии. По словам Кленка, полиция посчитала, что террорист был не способен самостоятельно спланировать нападение.

Напомним, ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что в зоне теракта в Вене находились украинские студенты, но с ними все хорошо и они не пострадали в результате инцидента.

На стрельбу в центре Вены отреагировала канцлер Германии Ангела Меркель, назвав исламский терроризм общей проблемой.

Накануне вечером нападавшие устроили стрельбу в Вене сразу в нескольких локациях. На данный момент известно, что погибли четыре человека, еще 17 получили ранения.

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