Венгры Закарпатья начали получать SMS с угрозами. Это провокация врага

Управление государственной охраны заявило о запуске российскими агентами SMS-рассылки, призванной посеять межнациональную рознь в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию УГО в Facebook .

"Украина для украинцев. Слава нации! Смерть врагам! Мадьяров на ножи!" – говорится в текстовых сообщениях, которые начали получать этнические венгры в Закарпатье.

По данным УГО, за SMS-рассылкой стоит российская агентура. Ее главной задачей на этом этапе является разжигание вражды между украинцами и венграми.

Накануне глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил об угрозах местным венграм в соцсетях. Те из неизвестных аккаунтов начали получать сообщения и письма с угрозами.