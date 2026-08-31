У Венесуелі пояснили, що означатиме нова нафтова угода зі США

У Каракасі наголошують, що нафтові домовленості із Вашингтоном мають допомогти залучити масштабні інвестиції та відновити видобуток. Водночас угода вже викликала запитання щодо її умов і майбутнього розподілу вигоди від нафтових запасів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що країна збереже право власності та суверенітет над своїми нафтовими ресурсами після укладення нової угоди зі США.

"Одне має бути абсолютно зрозумілим: Венесуела зберігає право власності та суверенітет над своїми ресурсами", - сказала Родрігес у виступі, який транслювало державне телебачення.

Що передбачає угода

За умовами угоди Вашингтон отримає контроль над 65 млрд барелів нафтових запасів Венесуели. Водночас, за словами Родрігес, угода передбачає розробку 17 стратегічних нафтових родовищ.

Очікується, що в проєкти можуть інвестувати понад 100 млрд доларів, а надходження до бюджету Венесуели від податків можуть перевищити 209 млрд доларів.

Родрігес заявила, що мета домовленостей - перетворити підземні ресурси країни на "джерело соціального та економічного добробуту для народу Венесуели".

Угода вже викликала питання

Попри заяви влади, частина критиків звинувачує уряд у недостатній прозорості щодо домовленостей. У соцмережах також порушують питання про те, наскільки угода справді буде вигідною для венесуельців.

Водночас деякі аналітики позитивно оцінюють участь США як своєрідного "гаранта" інвестицій у Венесуелу. Країна має найбільші у світі підтверджені запаси нафти, але протягом понад десяти років мала труднощі із залученням інвестицій на тлі глибокої економічної кризи.

Професор Інституту перспективних досліджень в управлінні (IESA) Освальдо Феліссола заявив AFP, що без таких домовленостей родовища могли б залишатися нерозробленими ще 10–15 років. За його словами, державна енергетична компанія Petróleos de Venezuela не має необхідних фінансових ресурсів для цього.

Видобуток у Венесуелі зріс майже на 30%

На тлі нової угоди видобуток нафти у Венесуелі вже демонструє зростання. У період із січня до липня він збільшився на 29,8% і досяг приблизно 1,2 млн барелів на добу.

Втім, цей показник усе ще значно нижчий за рівень 25-річної давності, коли країна видобувала близько 3 млн барелів на добу.

Родрігес раніше започаткувала реформи у гірничодобувному та нафтовому секторах, покликані спростити доступ приватного та іноземного капіталу. Водночас Вашингтон послабив санкції щодо нафтової галузі Венесуели.