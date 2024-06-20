Велика Британія та США посварилися через вступ України до НАТО, - ЗМІ

Велика Британія і США посварилися через відносини України з НАТО, після того, як американські чиновники заявили, що її шлях до членства не слід називати "незворотнім".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Вашингтон занепокоєний планами дати президенту України Володимиру Зеленському нові гарантії членства в НАТО на саміті у Вашингтоні, який відбудеться наступного місяця. Водночас Британія підтримала пропозицію деяких європейських держав-членів охарактеризувати шлях України до вступу в альянс як "незворотній" у спільній заяві. Однак Сполучені Штати вважають, що формулювання мають бути пом'якшені, описуючи процес як "добре освітлений міст" до членства без конкретних термінів. За інформацією The Telegraph, на майбутньому саміті НАТО не буде жодних додаткових запевнень щодо термінів вступу України, але будуть надані нові гарантії безпеки з боку членів альянсу.