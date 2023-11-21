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Велика чистка. "Прометей" відпустив третього баскетболіста за лічені дні

Рига, Вівторок 21 листопада 2023 18:17
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Велика чистка. "Прометей" відпустив третього баскетболіста за лічені дні Фото: Маркус Кін не зміг стати лідером команди (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Керівництво слобожанського "Прометея" продовжило оновлювати склад команди посеред сезону 2023/24. Виступи за "титанів" завершив оборонець Маркус Кін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний "перший номер" покинув лави колективу Ронена Гінзбурга. У таборі вітчизняного баскетбольного гранда американець провів лише 4,5 місяці.

"Прометей" та Кін розірвали контракт за обопільною згодою. Плеймейкер став третім за короткий період виконавцем, який попрощався з "титанами". Раніше лави слобожанців покинув центровий В'ячеслав Петров (вільний агент) і форвард Андрій Войналович (оренда в польський "Шльонськ").

Невдаха драфту НБА-2017 Кін переїхав до команди Гінзбурга з чемпіонату Франції. Там він захищав кольори "Страсбурга". Середні цифри оборонця за "Прометей" у Єврокубку – 12.8 очок, 4.3 передачі, 3.5 підбирання і 1 перехоплення за майже 26 хвилин на паркеті.

"Прометей" у сезоні 2023/24

Вітчизняний гранд змагається на трьох фронтах – Латвійсько-естонська баскетбольна ліга (ЛЕБЛ), Єврокубок і Вища ліга України. "Європейський" ростер команди базується в Ризі.

"Титани" в новому сезоні захищають чемпіонський титул ЛЕБЛ. Рекорд слобожанців – 7 перемога, 1 поразка. Єдина невдача спіткала "Прометей" у протистоянні з латвійським "Огре" (76:85).

Гірші результати команди в Єврокубку. "Титани" здобули три перемоги на груповому етапі при чотирьох поразках. Наразі хлопці Гінзбурга не проходять у плей-офф, тож керівництво клубу вирішило струсити колектив кадровими змінами.

До слова, українець Ковляр перебрався в іспанський "Обрадойро" з естонського "Калева".

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