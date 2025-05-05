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З вектором на Китай: Volkswagen кардинально змінив стратегію розвитку нових моделей

Понеділок 05 травня 2025 13:32
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З вектором на Китай: Volkswagen кардинально змінив стратегію розвитку нових моделей Фото: Volkswagen кардинально змінив стратегію розвитку нових моделей (media.vw.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen переходить до стратегії "в Китаї, для всього світу". Нова парадигма поступово замінить нинішню доктрину "в Китаї, для Китаю", такий крок повинен створити важливі передумови для реформ у середині бренду.

Про це заявив заступник генерального директора SAIC-Volkswagen Фабіо Штельцель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autohome.

"Спільне підприємство SAIC-Volkswagen відсвяткувало 40-річчя і зараз підписало нову угоду, яка діятиме до 2040 року. Сторони домовилися дотримуватися стратегії "в Китаї, для всього світу", тобто поєднувати китайські ресурси з німецькою якістю. У майбутньому всі нові продукти SAIC-Volkswagen відповідатимуть міжнародним стандартам якості", - зазначив Штельцель.

Майбутні моделі Volkswagen китайської збірки будуть продаватися не тільки на внутрішньому ринку, а й експортуватися в інші країни. Крім того, стратегія "в Китаї, для всього світу" передбачає не тільки локальну збірку, а й розвиток. Не виключено, що з часом китайська продукція буде перевершувати іноземну: у Китаї є сумлінні постачальники, які роблять машини розумнішими.

Топ-менеджер SAIC-Volkswagen згадав, що 10-20 років тому фраза "зроблено в Китаї для Китаю" означала спрощену комплектацію. Але зараз ситуація інша. Наприклад, Volkswagen Passat Pro в півтора рази дешевше європейського, а базова комплектація багатша.

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