З вектором на Китай: Volkswagen кардинально змінив стратегію розвитку нових моделей
Компанія Volkswagen переходить до стратегії "в Китаї, для всього світу". Нова парадигма поступово замінить нинішню доктрину "в Китаї, для Китаю", такий крок повинен створити важливі передумови для реформ у середині бренду.
Про це заявив заступник генерального директора SAIC-Volkswagen Фабіо Штельцель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autohome.
"Спільне підприємство SAIC-Volkswagen відсвяткувало 40-річчя і зараз підписало нову угоду, яка діятиме до 2040 року. Сторони домовилися дотримуватися стратегії "в Китаї, для всього світу", тобто поєднувати китайські ресурси з німецькою якістю. У майбутньому всі нові продукти SAIC-Volkswagen відповідатимуть міжнародним стандартам якості", - зазначив Штельцель.
Майбутні моделі Volkswagen китайської збірки будуть продаватися не тільки на внутрішньому ринку, а й експортуватися в інші країни. Крім того, стратегія "в Китаї, для всього світу" передбачає не тільки локальну збірку, а й розвиток. Не виключено, що з часом китайська продукція буде перевершувати іноземну: у Китаї є сумлінні постачальники, які роблять машини розумнішими.
Топ-менеджер SAIC-Volkswagen згадав, що 10-20 років тому фраза "зроблено в Китаї для Китаю" означала спрощену комплектацію. Але зараз ситуація інша. Наприклад, Volkswagen Passat Pro в півтора рази дешевше європейського, а базова комплектація багатша.
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