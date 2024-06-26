Vbet подякував збірній України за гру на Євро-2024

VBET Ukraine подякував збірній Україні з футболу за гру на Євро-2024, а вболівальникам за підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як відомо, сьогодні збірна України розписала нульову нічию з національною командою Бельгії у фінальному турі групового етапу чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" завершили виступи на турнірі.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров коротко прокоментував виступ своїх підопічних на чемпіонаті Європи-2024, який вони залишають за підсумками групового етапу.

"На душі, що ми це Євро програли у першому матчі. Багато причин – ми розібрали цю гру. Я дійсно бачу, що гравці реагують. Ми не потрапили у плей-оф, бо ми втратили важливі очки і не тільки очки, а й голи", – сказав Ребров після матчу.