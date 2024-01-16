VBET оголосив про партнерство з Берінчиком

Організатор азартних ігор VBET Україна оголосив про партнерство з українським боксером, срібним призером Олімпіади в Лондоні Денисом Берінчиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як йдеться в повідомленні компанії, спортивна кар’єра Дениса є символом волі до перемоги та незламності перед будь-якими перешкодами. Саме тому лейтмотивом усієї комунікаційної кампанії, яка розрахована до кінця поточного року, стане НЕПОХИТНІСТЬ.

"Амбіції та чесноти нашої компанії збігаються з життєвими принципами Дениса. Віра у власні сили, наполегливість, бажання перемоги в спорті та для України — основне для нас. Ми впевнені, що наше партнерство стане новим кроком у розвитку бренда VBET", -коментує Олександр Блохін, СЕО VBET Україна.

Незабаром VBET Україна презентує візуальний складник комунікації та почне digital-кампанію в підтримку боксера. Далі - реалізація благодійних кампаній і контентних проєктів для популяризації українського спорту.

Денис буде ексклюзивним представником VBET Україна на різноманітних подіях для шанувальників українського спорту. Заплановано проведення відкритих тренувань і майстер-класів.

Нагадаємо, зараз Берінчик готується до важливого у своїй боксерській кар’єрі двобою за титул чемпіона світу за версією WBO. Поєдинок відбудеться навесні. VBET Україна з гордістю підтримає боксера на шляху до чемпіонського пояса.