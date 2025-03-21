Важливо посилювати санкційний тиск на Росію, - Кличко на безпековому форумі в Німеччині

Росію треба позбавити можливості загрожувати Україні та Європі, інакше війна може стати реальністю європейського життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Віталія Кличка під час дискусії "Україна й Європа. Подолання спільних викликів" в Німеччині.

"Виступили з Володимиром на великому заході в Німеччині, де обговорюють безпеку та стійкість Європи. Взяли участь в окремій дискусії "Україна й Європа. Подолання спільних викликів". Зокрема, підкреслив, що війна має завершитися не за будь-яких умов, а за прийнятних для України та її партнерів. Ключове питання: РФ треба позбавити можливості загрожувати Україні та всій Європі. Інакше війна може стати реальністю європейського життя. І це наші партнери починають розуміти", - повідомив Віталій Кличко.

Він також наголосив, що разом із військовою допомогою Україні необхідно посилювати й важелі економічного впливу на РФ - санкції. А також надати безпекові гарантії Україні.

"Важливо: будь-який "план миру" має включати повагу до територіальної цілісності України та безпекові гарантії. Інакше це буде шлях до нових війн та конфліктів на європейському континенті", - зазначив Кличко.

Також Віталій Кличко поспілкувався з представниками великого бізнесу Німеччини, зокрема з виробниками дронів, які потрібні Україні.

"Наголошував, що ми підтримуємо європейських партнерів у намаганні радикально посилити свої оборонні спроможності та посилити допомогу Україні. Але необхідно, щоб заяви оперативно підкріплювалися конкретними діями. Саме це забезпечить Європі чільне місце за столом переговорів щодо припинення війни в Україні", - підкреслив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко бере участь у щорічному заході "День підприємців" у Німеччині, який зібрав понад 600 представників великого бізнесу, політики та громадськості.