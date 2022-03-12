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Ватикан готов стать посредником, чтобы помочь остановить войну России против Украины

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Рим, Суббота 12 марта 2022 16:21
Ватикан готов стать посредником, чтобы помочь остановить войну России против Украины Фото: кардинал Пьетро Паролин (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Валерия Полищук

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы помочь достичь прекращения огня и положить конец войне России против Украины. При этом он добавил, что Святой Престол "готов к любому виду посредничества".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Я просил (главу МИД РФ Сергея Лаврова, - ред.) прекратить боевые действия и найти решение конфликта путем переговоров. Я настаивал на уважении к гражданскому населению и на гуманитарных коридорах", - заявил Паролин и повторил, что Папа Римский Франциск отверг утверждение Москвы о том, что война является военной операцией.

"Слова важны, и определять происходящее в Украине как военную операцию - значит не признавать реальность фактов. Мы столкнулись с войной, которая, к сожалению, уносит много гражданских жертв, как и все войны", - заявил кардинал.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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