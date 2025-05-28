У Вашингтоні визнали Україну прикладом захисту релігійної свободи

У Вашингтоні на базі Католицького університету Америки 21 травня відбувся міжнародний форум Civil Society Congress у рамках IRF Builders Forum, на якому Україна була відзначена як країна, що демонструє високий рівень поваги до свободи віросповідання навіть в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Телеграф ".

Захід об’єднав високопосадовців США, релігійних діячів, дипломатів та міжнародних експертів. Серед ключових учасників - радниця Білого дому з питань віри Паола Уайт-Кейн, тимчасово повірений у справах релігійної свободи США Патрік Гарві, а також колишня представниця Держдепу Памела Прайор.

Форум став робочим простором для переосмислення підходів до захисту релігійної свободи у ХХІ столітті.

Учасники зосередилися на виробленні довгострокових рішень, оскільки забезпечення свободи віросповідання вимагає постійної взаємодії між державними інституціями, громадянським суспільством і релігійними спільнотами - особливо у регіонах, що перебувають у стані крихкості та трансформації. Захист релігійної свободи був визнаний невід’ємною складовою демократії, довіри до інституцій та стійкості суспільства.

Україна була відзначена як країна, що демонструє високий рівень поваги до свободи віросповідання навіть в умовах війни. Особливу увагу було приділено загрозам з боку транснаціональних антикультових структур, які діють під прикриттям псевдоекспертної риторики та координуються з Москви екстремістом Олександром Дворкіним, лідером російської РАЦИРС (російська асоціація центрів вивчення релігії та сект), який виконує прямі вказівки російських спецслужб.

Було окремо згадано “одіозну українську псевдоекспертку" Ірину Кременовську, яку представники форуму ідентифікували як агентку кремлівської мережі в Україні, що працює безпосередньо на Дворкіна.

У Вашингтоні зазначили, що Кременовська фігурує в інформаційно-підривних кампаніях, спрямованих на розхитування релігійної незалежності країни. Діяльність таких осіб учасники форуму назвали серйозною загрозою національній безпеці та демократії.

Фото: Форум IRF Builders Forum. Зал Католицького університету Америки у Вашингтоні, округ Колумбія. На екрані: Ірина Кременовська, агент російської антикультової мережі РАЦИРС в Україні.

Присутні високо оцінили відкриття в Україні кримінальної справи проти Кременовської за ст. 161 ККУ як важливий прецедент, що демонструє здатність держави юридично реагувати на гібридні загрози демократії.

Форум завершився закликом до міжнародного розслідування, запровадження міжнародних санкцій і порушення кримінальних проваджень проти учасників антикультової мережі по всьому світу - інструменту гібридної війни РФ для підриву демократії у світі.